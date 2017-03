ABD'deki öğretmenin yerli versiyonu sosyal medyada ilgi görüyor

ABD'de bir öğretmenin her öğrencisiyle farklı şekilde selamlaşmasını örnek alan Erzurumlu tiyatro eğitmeni ve kursiyerler sosyal medyada tıklanma rekoru kırıyor.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Charlotte kentinde ilkokul öğretmenliği yapan Barry White'nin, her sabah sınıfın önünde karşıladığı öğrencileriyle teker teker ve kendi aralarında geliştirdikleri farklı tekniklerle selamlaştığı video kısa sürede büyük rağbet görerek tüm dünyada izlenmeye başlandı. Bu videonun bir benzeri esprili şekilde Erzurum'da çekildi. Erzurum'da tiyatro sanatçısı ve kursiyerleri tarafından espri katılarak çekilen her öğrenciyle farklı şekilde selamlaşan öğretmen içerikli video 1 gün içerisinde milyonca sosyal medya kullanıcısının ilgisini çekti.

Video hakkında konuşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Emrah Çılgı, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sanat Yönetmenliğini yapıyorum. Sosyal medyada öğretmen olarak tanınmış olsam da asıl mesleğim tiyatro sanatçılığı. Sanat merkezinde kursiyerlerimizle oyun çalışmasından önce provaya giderken ABD'de çekilen bu videoyla ilgili hadi çocuklar biz de aynısını yapalım dedik. O anda aklımıza geldi. Çektik. Sosyal medyada paylaştık. Baya bir tanınmış olduk. Baya bir ilgi gördü video." diye konuştu.

(Selçuk Kaya/İHA)