ABD'deki havalimanında silahlı saldırı: En az 5 kişi hayatını kaybetti

Saldırının Terminal 2'de meydana geldiği kaydedilirken, polisten yapılan açıklamada saldırganın gözaltında bulunduğu belirtildi. Saldırıyı tek kişinin gerçekleştirdiği ifade edildi. ​Bölgeyi kontrol altına alan polis, yara almayan yolcuları olay yerinden tahliye etti.

​Olay anında havaalanında bulunan eski Beyaz Saray Sözcüsü Ari Fleischer, herkesin kaçtığını paylaştıktan 15 dakika sonra terminaldeki durumun sakin olduğu açıklamasında bulundu.

Dört terminali bulunan Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı, günde 73 bin yolcuya hizmet ediliyor.