ABD dehşeti yaşadı: 1 ölü, 22 yaralı

ABD'nin New York eyaletinde bir otomobilin yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Kaza sonrası araç sürücüsü gözaltına alındı.

New York'ta ünlü Times Meydanı'nda bir otomobilin yaralılara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Polis, kazanın şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiğini ve terörle bağlantısı olmadığını açıkladı.

New York Valisi Andrew Cuomo ve New York Şehri Polis Teşkilatı (NYPD) Baş Komiseri James O'Neill, olay yerinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kazada 22 kişinin yaralandığını, genç bir kadın da öldüğünü belirten O'Neill, sürücünün askeri kuvvetlerin eski bir üyesi olduğunu ve ABD vatandaşı olduğunu belirtti. Cuomo ise, "Bugün Times Meydanı'nda gerçekleşen olay çok korkunçtu. İlk müdahalelerin profesyonelce gerçekleştirildiğini gördüm" dedi.

NYPD'nin resmi Twitter sayfasında olaya ilişkin yapılan açıklamada, Richard Rojas adlı şoförün 26 yaşında olduğu ve 22 yaralıdan 4'ünün durumunun kritik olduğu belirtildi.