ABD'de uçak yerleşim yerine düştü: 4 ölü

ABD'de küçük bir uçak, kalkıştan kısa bir süre iki evin üzerine düştü. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

ABD'de küçük bir uçak, kalkıştan kısa bir süre iki evin üzerine düştü. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

ABD'nin California eyaletine bağlı Riverside kentinden San Jose kentine gitmek üzere havalanan Cassne 310 tipi uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Uçağın Riverside kentinde evlerin üzerine düşmesi sonucu uçakta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazanın meydana geldiği bölge yaşayanlar tahliye edildi.

