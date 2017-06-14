ABD'de siyasetçilere silahlı saldırı!

ABD'li senatörlerin beyzbol oynadığı sahada silahlı saldırı gerçekleşti.

BEYZBOL OYNARKEN VURULDU

Olayda senatör Steve Scalise vuruldu. Çok sayıda kişi yaralandı. Reuters'in aktardığına göre, 50 ila 100 el arası silah sesi duyuldu, saldırıda 3 kişi vuruldu.

SENATÖR MİKE: KALÇASINDAN VURULDU

Fox News'a bilgi veren Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee, Scalise'in kalçasından vurulduğunu ve durumunun iyiye gideceğini söyledi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Olay yardım amacıyla düzenlenen bir beyzbol turnuvasında yaşandı. Olay yerinde en az 15 Temsicliler Meclisi üyesi bulunuyordu. Kalçasından vurulan Scalise'in hayati tehlikesi bulunmadığı belirtiliyor.

TRUMP BİLGİLENDİRİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın olay konusunda bilgilendirildiği belirtildi.

STEVE SCALISE KİMDİR?

Cumhuriyetçi Parti'nin çoğunluk lideri olan 51 yaşındaki Steve Scalise 2008 yılından beri Louisiana Eyaleti'nin Temsilcisi olarak görev yapıyor. Scalise Cumhuriyetçi Parti'nin üç numarası olarak gösteriliyor.