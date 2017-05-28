ABD'de silahlı saldırı: 8 ölü

ABD'nin Mississippi eyaletinde bir silahlı saldırgan, 8 kişiyi öldürdü.

ABD'nin Mississippi eyaletinde bir silahlı saldırgan, 8 kişiyi öldürdü.

ABD'nin Mississippi eyaletinde bir saldırganın aralarında şerif yardımcısının da bulunduğu 8 kişiyi öldürdüğü bildirildi. Yetkililer, saldırganın tutuklandığını belirtti. Mississippi Soruşturma Bürosu Sözcüsü Warren Strain açıklamasında, silahlı saldırının 3 farklı evde meydana geldiğini kaydederek, yetkililerin olay yerlerinden gerekli kanıtları topladıklarını sözlerine ekledi.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

