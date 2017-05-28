ABD'de silahlı saldırı: 8 ölü

ABD'nin Mississippi eyaletinde bir silahlı saldırgan, 8 kişiyi öldürdü.
ABD'nin Mississippi eyaletinde bir silahlı saldırgan, 8 kişiyi öldürdü. ABD'nin Mississippi eyaletinde bir saldırganın aralarında şerif yardımcısının da bulunduğu 8 kişiyi öldürdüğü bildirildi. Yetkililer, saldırganın tutuklandığını belirtti. Mississippi Soruşturma Bürosu Sözcüsü Warren Strain açıklamasında, silahlı saldırının 3 farklı evde meydana geldiğini kaydederek, yetkililerin olay yerlerinden gerekli kanıtları topladıklarını sözlerine ekledi. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.
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