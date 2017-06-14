ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

ABD'nin California eyaletinde, bir kargo firmasının deposunda çıkan silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

ABD'nin California eyaletinde, bir kargo firmasının deposunda çıkan silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

ABD'nin California eyaletinde bağlı San Francisco kentinde bulunan bir kargo firmasının deposunda silahlı saldırı gerçekleşti. İlk belirlemelere göre, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. San Francisco Polis Şefi Yardımcısı Mikail Ali, San Francisco'nun Potrero Hill bölgesindeki 4 katlı UPS deposunda bir kişinin içeride bulunanlara ateş açtığını bildirdi.

Polis, inceleme çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, bölgedeki vatandaşları güvenlik gerekçisiyle başka bölgelere gitmeleri konusunda uyardı.

Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı ancak sağlık durumlarına ilişkin açıklama henüz yapılmadı.

