ABD'de polis köpeği böyle vurdu

Amerika'da polis köpeği sokak ortasında böyle vurdu.

Amerika'da polis köpeği sokak ortasında böyle vurdu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Detroit şehrinde bir polisin sokaktaki bir köpeğe defalarca ateş ettiği görülüyor. 5 kurşunun isabet ettiği hayvan ölürken, tepki toplayan olay amatör kameraya böyle yansıyor.

