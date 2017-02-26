ABD'de pikap kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı

ABD'de pikap tipi bir araç, festival alanındaki kalabalığın arasına daldı. Olayda 28 kişi yaralandı.
ABD'de pikap tipi bir araç, festival alanındaki kalabalığın arasına daldı. Olayda 28 kişi yaralandı. ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans kentinde gerçekleştirilen festivali izleyen kalabalığa bir kişi pikabıyla girdi. Polis, olayda aralarında çocukların da bulunduğu 28 kişinin yaralandığını söyledi. Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken, yaralılar arasında bir de polis memurunun bulunduğu aktarıldı. Bir zanlının sorguya alındığı bildirilirken, gözaltına alınan şoförün alkollü araç kullandığı belirtildi.
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