ABD'de okulda şok eğitim !

ABD'de bir okulda 'suç bilimi eğitimi' programındaki öğrenciler, ilginç bir deneye tabi tutuldu.

ABD'de bir okulda 'suç bilimi eğitimi' programındaki öğrenciler, ilginç bir deneye tabi tutuldu.

Duvar dibinde sıra olan öğrencilerin yüzlerine, polisin toplumsal olaylarda kullandığı biber gazından sıkıldı. Gözleri yanan öğrenciler, çığlıklar attı, kendilerinden geçti. Polis nezaretindeki eğitimde yaşananlar amatör kameraya yansırken, deney velilerin büyük tepkisine yol açtı.

