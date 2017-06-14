ABD'de kongre üyesine silahlı saldırı

ABD'nin Virginia eyaletinde kongre üyesi Steve Scalise'ye silahlı saldırı gerçekleştirildi.
ABD'nin Virginia eyaletinde kongre üyesi Steve Scalise'ye silahlı saldırı gerçekleştirildi. ABD'li Senatör Steve Scalise'nin beyzbol oynadığı sırada silahlı saldırıya uğradığı bildirildi. Olayda, Scalise'nin danışmanlarından birinin da aralarında bulunduğu en az 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. Polis, olayın kontrol altına alındığını duyurdu.
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