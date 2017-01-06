06.01.2017 23:45 ABD'de havalimanında silahlı saldırı

ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Hollywood Uluslararası Havalimanı'nda silahlı saldırı meydana geldi. Tek kişi olduğu belirtilen silahlı saldırganın kalabalığa ateş açtığı ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Saldırının Terminal 2'de bagaj bekleyen yolcuların olduğu alanda meydana geldiği belirtilirken, polis yaptığı açıklamada saldırganı gözaltına aldığını duyurdu ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Hollywood Uluslararası Havalimanı'nda silahlı saldırı meydana geldi. Tek kişi olduğu belirtilen silahlı saldırganın kalabalığa ateş açtığı ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Saldırının Terminal 2'de bagaj bekleyen yolcuların olduğu alanda meydana geldiği belirtilirken, polis yaptığı açıklamada saldırganı gözaltına aldığını duyurdu



