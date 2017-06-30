ABD'de hastanede silah sesleri: 2 yaralı

New York'taki Bronx Lebanon Hastanesi'nden silah sesleri duyuldu. Yetkililer 2 kişinin yaralandığını açıkladı.
New York'taki Bronx Lebanon Hastanesi'nden silah sesleri duyuldu. Yetkililer 2 kişinin yaralandığını açıkladı. ABD'nin New York kentindeki Bronx Lebanon Hastanesi'nde silah sesleri duyuldu. Yetkililer, 2 kişinin yaralandığını bildirirken, olaya ilişkin net bir açıklama yapılmadı.
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