ABD'de güvenlik alarmı: Bishop Havaalanı boşaltıldı
ABD'nin Michigan eyaletinde bulunan Bishop Havaalanı boşaltıldı. Bir polis yaralandı.
ABD'nin Michigan eyaletinde bulunan Bishop Havaalanı boşaltıldı. Bir polis yaralandı. ABD'nin Michigan eyaletinde bulunan Bishop Havaalanı boşaltıldı. Edinilen bilgilere göre, bir polis memurunun yaralandığı bildirildi. Öte yandan yolcuların güvende olduğu kaydedildi. Yetkililer, olayla ilgili henüz net bir açıklama yapmadı.
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