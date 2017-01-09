09.01.2017 19:52 ABD'de 5 kişinin öldüğü saldırı kamerada

ABD'nin Florida eyaletindeki Hollywood Havalimanı'nda yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı. ABD'nin Florida eyaletindeki Hollywood Havalimanı'nda yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntüde Esteban Santiago adlı 26 yaşındaki şahsın belindeki silahı çıkardığı ve etrafa ateş açtığı görülüyor. İnsanlarsa büyük panik yaşıyor.

5 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı saldırının ardından Santiago, güvenlik güçlerince yakalanıp gözaltına alınmıştı.



