08.09.2017 10:59 ABD'de 143 milyon kişinin bilgileri çalındı

ABD'de kredi raporlama şirketine saldıran hackerlar, 143 milyon kişinin özel bilgilerini ele geçirdi. ABD'de kredi raporlama şirketine saldıran hackerlar, 143 milyon kişinin özel bilgilerini ele geçirdi.

ABD'li kredi raporlama şirketi Equifax, yaptığı açıklamada, mayıs ve temmuz ayları arasında güvenlik açığı nedeniyle düzenlenen siber saldırı sonucu bazı müşterilerin özel bilgilerinin dışarıya sızdığını duyurdu.

Sızdırılan bilgiler arasında isim, doğum tarihleri, sosyal güvenlik numaraları, adres ve bazı sürücü belgelerinin numaraları yer alıyor. Şirket, ABD genelinden 209 bin kredi kartı numarasının alınarak kopyalandığını, 182 bin kullanıcının da kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini belirtti. Equifax şirketi, bilgileri çalınan müşterilerinin posta yoluyla uyarıldığını, eyalet ve federal makamlarla iş birliği içerisinde çalışıldığını belirtti.

Uzmanlar, 400 milyona yaklaşan nüfuslu ABD'de 143 milyon insanın kişisel bilgilerinin siber saldırganların eline geçmesini ülke genelinde büyük çaplı bir güvenlik endişesi olarak değerlendiriyor. ABD'de her beş kişiden ikisinin özel bilgilerinin risk altında olduğuna dikkat çekiliyor.

(Hasan Çelik/İHA)

