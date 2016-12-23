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ABD Büyükelçisi iddiaları reddetti
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ABD Büyükelçisi iddiaları reddetti

ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen saldırıya ilişkin, 'ABD hükümetinin bir şekilde bu saldırıya karışmış olduğuna dair Türk basınında gördüğümüz iddiaları reddediyorum' dedi.

ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen saldırıya ilişkin, "ABD hükümetinin bir şekilde bu saldırıya karışmış olduğuna dair Türk basınında gördüğümüz iddiaları reddediyorum" dedi.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen saldırıya ilişkin Büyükelçi Bass, "Bu saldırı Türkiye-Rusya ilişkilerine karşı geliştirilmiş bir saldırı olmasının yanı sıra, diplomasi mesleğine ve devletlerin birbiriyle ve toplum mensuplarıyla iletişim kurabilen temsilcileri olması gerektiğini belirleyen uluslararası normlara karşı da gerçekleştirilmiş olan bir saldırıdır. Türk polisinin bu soruşturmayı yürütürken topladığı kanıtlara dair birinci elden bilgiye sahip değilim. ABD hükümetinin bir şekilde bu saldırıya karışmış olduğuna dair Türk basınında gördüğümüz iddialara gelecek olursak, bunları reddediyorum. Bu iddiaları destekleyen hiçbir kanıt yok. Bunun kanıtı olmayan son derece çirkin bir iddia olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"ABD İSTİHBARATININ ELİNDE BU KONUYA İLİŞKİN BİLGİ VAR MI?"
"ABD istihbaratının elinde bu konuya ilişkin bilgi var mı?" sorusuna ise Bass, "Emniyet güçleri ve istihbarattaki güvenlik uzmanlarımız arasında devam eden görüşmeler olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'deki her saldırının arkasından yaptığımız gibi, şimdi de Türkiye'de devam eden soruşturmalara destek verme teklifinde bulunduk. Soruşturmanın ve akabinde başlatılabilecek her türlü yasal muamele veya davanın bütünlüğünü korumak adına, soruşturmaya saygı ile yaklaşmak ve kamuoyu önünde tartışmamak büyük önem taşıyor" cevabını verdi.

"FAİLLERİ ADALET KARŞISINA ÇIKARTMA GAYRETLERİNİ..."
Bass, "Eğer Rusya bu suikastın arkasındaki gücün FETÖ olduğunu tasdik eder ve bu gerçek uluslararası platforma taşınırsa ABD Fetullah Gülen'in iade sürecini hızlandırır mı?" sorusuna şu cevabı verdi:
"ABD'de ikamet edip denizaşırı ülkelerde ABD'den sınır dışı edilmesini gerektirecek suçlar işleyen kişiler ile ilgili her türlü spesifik bilgiye büyük ciddiyetle yaklaşırız. Hükümetlerimiz 15 Temmuz ve o gece yaşanan çirkin saldırılar ile ilgili hazırlanan davalarda son derece yakın olarak çalışıyor. Her türlü ek soruşturmaya ve Adalet Bakanlıklarımız arasındaki yeni işbirliklerine de Türk hükümetinin, failleri adalet karşısına çıkartma gayretlerini desteklemek amacıyla aynı ruh ve kararlılıkla yaklaşmayı sürdüreceğiz."

"TÜRKİYE'NİN BÖLÜNMESİ, KARMAŞA İÇERİSİNDE OLMASI BİZİM MENFAATİMİZE DEĞİLDİR"
Fetullah Gülen'in iadesinde mevcut durum hakkında da bilgi veren Bass, şunları dedi:
"Adalet Bakanlıklarımız bu süreçte beraberce son derece yakın çalışıyorlar. Türk hükümetinin darbe girişiminin arkasındaki failleri adalet karşısına çıkartma çabalarını desteklemek için elimizden geleni yaptığımızdan emin olmak istiyoruz. Hukuk sistemimizdeki farklılıklar nedeniyle süreç ile ilgili kamuoyu önünde konuşmamak bizim için çok önemlidir. Bizim yargı sistemimize göre bir dava hakkında ne kadar az konuşuyorsak konuyu o kadar ciddiye alıyoruz demektir."
ABD'nin Türkiye'nin başarılı olmasını istediğini kaydeden Bass, "Bu uzun yıllardır ülkemizin Türkiye'ye yönelik politikasının temel taşlarından biri olmuştur. Türkiye'nin güçlü, istikrarlı olması hem bizim hem de Avrupa'nın yararınadır. Türkiye'nin bölünmesi, karmaşa içerisinde olması bizim menfaatimize değildir" ifadelerini kullandı.
"Rusya, İran ve Türkiye'nin Suriye'de bir ateşkes ve kalıcı barış ilan etme girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Bass, "Dışişleri Bakanı Kerry'nin, Washington'daki diğer meslektaşlarımın da günlerdir gösterdiği gibi, her ülkenin özellikle Halep'te ve daha geniş anlamda Suriye'de çekilen acılar ve yaşanan şiddeti azaltmada verimli bir sonuç getirecek her türlü girişimi olumlu karşılıyoruz. Türkiye'nin girişimlerini ve sergilediği yaratıcı diplomasi sayesinde bu yerel ateşkesi ve muhaliflerin ailelerinin, Doğu Halep'in diğer sakinlerinin bu alandan boşaltılmasını sağlayan bu sonuca Rusya ve İran ile birlikte ulaşmasını olumlu karşılıyoruz. Suriye'nin çok daha büyük bir kısmında daha kalıcı ateşkesi sağlayıp sağlayamayacağını izleyeceğiz. Bu sonuca ulaşmak yolunda Türk, Rus ve Avrupa'daki dost ve müttefiklerimiz ile yakın olarak çalışmaya devam ediyoruz" yanıtını verdi.

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