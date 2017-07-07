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ABD Büyükelçisi Baas'tan flaş Afrin açıklaması
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ABD Büyükelçisi Baas'tan flaş Afrin açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, muhtemel Afrin operasyonuyla ilgili, 'Türkiye'nin kendini savunma hakkı var saygı duyuyoruz. Öncelik DEAŞ'ın yok edilmesi, öncelik Rakka olmalı' dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, muhtemel Afrin operasyonuyla ilgili, "Türkiye'nin kendini savunma hakkı var saygı duyuyoruz. Öncelik DEAŞ'ın yok edilmesi, öncelik Rakka olmalı" dedi.
ABD Büyükelçisi Bass, Afrin operasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin kendini savunma hakkı var saygı duyuyoruz. Tüm aktörler DEAŞ'la mücadeleye odaklanmalı. Öncelik DEAŞ'ın yok edilmesi, öncelik Rakka olmalı" dedi.

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