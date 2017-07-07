ABD Büyükelçisi Baas'tan flaş Afrin açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, muhtemel Afrin operasyonuyla ilgili, 'Türkiye'nin kendini savunma hakkı var saygı duyuyoruz. Öncelik DEAŞ'ın yok edilmesi, öncelik Rakka olmalı' dedi.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, muhtemel Afrin operasyonuyla ilgili, "Türkiye'nin kendini savunma hakkı var saygı duyuyoruz. Öncelik DEAŞ'ın yok edilmesi, öncelik Rakka olmalı" dedi. ABD Büyükelçisi Bass, Afrin operasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin kendini savunma hakkı var saygı duyuyoruz. Tüm aktörler DEAŞ'la mücadeleye odaklanmalı. Öncelik DEAŞ'ın yok edilmesi, öncelik Rakka olmalı" dedi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.