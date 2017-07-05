ABD Büyükelçiliğinden 'MİT tırları iddianamesi' açıklaması

ABD Ankara Büyükelçiliği, MİT tırları iddianamesi ile ilgili, 'Büyükelçilik ve başkonsolosluk, söz konusu iddiaları doğrular nitelikte hiçbir bilgiye sahip değildir' açıklamasında bulundu.

ABD Ankara Büyükelçiliği, MİT tırları iddianamesi ile ilgili, "Büyükelçilik ve başkonsolosluk, söz konusu iddiaları doğrular nitelikte hiçbir bilgiye sahip değildir" açıklamasında bulundu.

ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından MİT tırları iddianamesine ilişkin yapılan açıklamada, "MİT tırlarının durdurulması olayları sırasında ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğunun Fetullah Gülen'e yakın kişiler tarafından telefonla arandığına dair basında çıkan haberleri takip etmekteyiz. Basında yer alan haberlerin aksine bu hususla ilgili olarak büyükelçilik ve başkonsolosluktan herhangi bir bilgi talebinde bulunulmamış ya da savcı tarafından bu temsilciliklerimizle iletişime geçilmemiştir. Büyükelçilik ve başkonsolosluk, söz konusu iddiaları doğrular nitelikte hiçbir bilgiye sahip değildir. ABD Adalet Bakanlığı ve ABD'nin diğer ilgili kurumları, geçtiğimiz yıl meydana gelen darbe girişiminin araştırılması ve faillerin adalete teslim edilmesi hususunda Türk mevkidaşlarıyla yakın iletişim halinde çalışmaya devam etmektedirler" denildi.

(İlker Turak / İHA)