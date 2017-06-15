ABD birliklerine İHA'lı saldırı

Suriye'nin Rakka kentinde süren operasyonlarda DEAŞ militanlarının insansız hava araçlarıyla, ABD'nin gerçekleştirdiği hava saldırılarını önlediği ve ABD birliklerine saldırı düzenlediği belirtildi.
Suriye'nin Rakka kentinde süren operasyonlarda DEAŞ militanlarının insansız hava araçlarıyla, ABD'nin gerçekleştirdiği hava saldırılarını önlediği ve ABD birliklerine saldırı düzenlediği belirtildi. Washington Post'un haberine göre ismini açıklamayan bir Pentagon yetkilisi, buna karşılık Suriye'ye ek drone ekipmanları ve birlikler göndermeyi planladıklarını kaydetti. Pentagon yetkilisi, ABD birliklerinin Rakka'da daha az kaynak ve daha küçük hava araçlarına sahip olduklarına belirterek, savunmanın sınırlı olduğunu aktardı. ABD'li yetkili terör örgütü DEAŞ'ın, Suriye Demokratik Güçleri yanında faaliyet gösteren ABD birliklerini hedef alarak saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.