'ABD bir gün Fetullah Gülen'i öldürecek'

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, "ABD bir gün Fetullah Gülen'i kendi elleriyle öldürecek" dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Kardelen TV'deki "Gündem Özel" programında İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve Gazeteci Esat Bindesen'in sorularını yanıtladı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD tarafından ortaya çıkarıldığını belirten Zehra Taşkesenlioğlu, "Ben bir girişimci olsam Filipinler'de okul açmama müsaade edecekler mi? 'Bir dakika sen hangi yatırımcısın ve burada nasıl okul açıyorsun' diyecekler. Ama nedense ABD kolonizminin altında bulunan ülkelerde FETÖ'ye ait bir değil onlarca okul ve üniversite var. Bu bile FETÖ'nün ipinin kimin elinde olduğunun ispatıdır. Dolayısıyla kendi büyüttüğü, kendi ortaya koyduğu, kendi aklıyla hareket ettirdiği kuklaların da güvenliğini şimdilik sağlar. FETÖ, Amerika için bir kâğıt mendildir. FETÖ, henüz Amerika için kâğıt mendil işlevini henüz yitirmiş değildir" diye konuştu.



"ABD, FETÖ'YÜ KENDİ ELLERİYLE ÖLDÜRECEK"

ABD'nin El Kaide gibi FETÖ'yü de besleyip büyüttüğünü ifade eden Taşkesenlioğlu, "ABD, El Kaide'yi nasıl besleyip büyütüp bir gün öldürdüğünü iddia ettiyse, bir gün Fetullah Gülen'i de kendi elleriyle öldürecektir. Bunu inanarak söylüyorum. Çünkü Amerika'nın besleyip büyüttüğü terör örgütlerine bakın, kendileri ortaya koydular, ama yine bunların bertarafını kendileri sağladı. Henüz bu kâğıt mendilin onlar için işlevi bitmedi. Bittiği an, kâğıt mendil gibi buruşturup kenara atacaklar" dedi.

Referanduma ilişkin de açıklamalarda bulunan Taşkesenlioğlu, "Denge denetleme dediğimiz bir kavram var. Bu sistemlerde çok kullanılıyor. İşte burada denge denetlemeyi kuracağız. Yani şöyle düşünün bir araba var. İki tarafın ayağında da pedal var. Gaz ve firen pedalı var. Gaz pedalını millet bize verdi, gidin dedi. Diyelim ki; Meclis, yani yasama organı çok şey yaptı ama her yaptığı şey milletin hayrına olmadı. Çünkü mevcut getireceğimiz sistemde yasama çıkarma, yani kanun çıkarma yetkisi yalnız Mecliste. Mecliste biz kanunu çıkaramıyoruz ki hükümet haklı olduğu konularda kanunu bana gönderiyor. Benimle hükümet arasında bir kriz yok, çünkü ben aynı siyasi partidenim. Ama Türkiye'de koalisyonlar döneminde aynı siyasi partiden olamayan hükümetler yasama ve yürütme organları arasında problemler çıkmış. O da Türkiye'yi 1980-1960, 1972 muhtırası ve darbesiyle karşı karşıya bırakmıştır" şeklinde konuştu.

Vatandaşların referandumla ilgili düşüncesinin net olduğunu söyleyen Zehra Taşkesenlioğu, "Sahaya çıkmadan önce bize onlarca duyum gelirdi. 'Milletin beyni karışık' mesela. Bunu bir takım kalemler de yazdı kendince. Ama aslında milletin kafası karışık değil, karışık olanlar milleti algılayamadıkları için milletin kafasının karışık olduklarını söylüyorlar. İnsanlar bu referandum sürecine girdiğimiz andan itibaren, 1960 darbesinden itibaren neler yaşadıklarını gözlerinin önünden geçiriyorlar. Aslında 'benim oyumla çobanın oyu bir olmaz' diyen zihniyetle mücadele ettiğini de bugün vatandaş herkesten daha iyi biliyor. Getireceğimiz sistem, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün daha kuvvetli olmasına vesile olacaktır. 15 Temmuz FETÖ darbesi gerçekleşmiş olsaydı bugün güneyimizde DEAŞ ve PKK'nın cirit atmayacağından emin miydik? Madem öyleydi, bugün cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkanlar biz iki buçuk yıldır FETÖ terör örgütüyle mücadele ederken parlamenter sisteme sahip çıkıyorlarsa, ülkenin bütünlüğüne bu kadar sahip çıkıyorlarsa neden FETÖ ile mücadele etmediler? Biz 3 yıldır bağıra bağıra paralel terör örgütü var dedik, onlar da bu sizin kâbusunuz ve siz uyanmak istemiyorsunuz dediler. 15 Temmuz olaylarından sonra bize inanmayanlar, FETÖ terör örgütünün neler yaptığını görmüş oldu" dedi.



"İSTİKRARIMIZI CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ İLE TAÇLANDIRMIŞ OLACAĞIZ"

Milletvekili Taşkesenlioğlu, "İstiklâl ve istikrar, birbirleriyle ayrışmaz iki kavramdır. Sizin istikrarınız varsa; istiklâliniz vardır. Yani bağımsızlığınız vardır. İstikrarı getireceğiz, neden getireceğiz istikrarı? Türkiye, maalesef şu ana kadar parlamenter sistem içinde 65 hükümet kurmuş. 65 hükümette ortalama hükümetlerin ömrü 17 ay olmuş. AK parti iktidarına kadar 33 yılda 17 ay ile bir iktidar gelmiş iktidara, rol almaya çalışmış. Daha acısı 72-80 yılı içerisinde 10 ayrı hükümet ortalama 10 ay kalmış. Her bir hükümetin ömrü 10 ay. Çocuk bile 9 ay 10 günde doğuyor. O yüzden de diyoruz ki; biz istikbâlimizi, istikrarımızı cumhurbaşkanlığı sistemi ile taçlandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

