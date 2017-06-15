ABD Başkonsolosluğunda şüpheli şahıs hareketliliği

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na gelen akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen bir kişi, 'Üzerimde bomba var' deyince panik yaşandı. Şahıs yapılan incelemenin ardından polis merkezine götürüldü.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na gelen akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen bir kişi, "Üzerimde bomba var" deyince panik yaşandı. Şahıs yapılan incelemenin ardından polis merkezine götürüldü.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelen İran asıllı ABD vatandaşı olduğu öğrenilen bir şahıs "üzerimde bomba var" dedi. Bunun üzerine görevliler durumu polise bildirdi. Polisin yaptığı inceleme sonrası şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi. Şahıs polis merkezine götürüldü.

(Murat Delice - Ufuk Kıvık/İHA)