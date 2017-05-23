ABD Başkanı Trump, İtalya'da

ABD Başkanı Donald Trump, Vatikan ziyareti kapsamında Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis ile bir araya gelecek.
ABD Başkanı Donald Trump, Vatikan ziyareti kapsamında Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis ile bir araya gelecek. ABD Başkanı Donald Trump, yurt dışı ziyareti kapsamında İtalya'ya geldi. Trump'ı havaalanında, İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano karşıladı. Trump, Vatikan ziyareti kapsamında, yarın Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis ile bir araya gelecek. Ardından ise İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Paolo Gentiloni ile kısa görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Trump, 24 saatlik İtalya ziyaretinin ardından Brüksel'e gidecek.
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