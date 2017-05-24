ABD Başkanı Trump Brüksel'de

ABD Başkanı Donald Trump, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Brüksel'e geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Brüksel'e geldi. ABD Başkanı Donald Trump, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Brüksel'e geldi. Trump, Brüksel Havaalanında düzenlenen resmi törenle Belçika Başbakanı Charles Michel tarafından karşılandı. Ardından Trump ve Michel, terörle mücadele konulu ikili toplantı gerçekleştirdi. Trump, "Tüm olanlara rağmen, terörle mücadelede kazanan taraf olacağız" dedi. Trump, Brüksel ziyareti kapsamında NATO zirvesine katılacak.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.