ABD Başkanı Trump Brüksel'de

ABD Başkanı Donald Trump, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Brüksel'e geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Brüksel'e geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Brüksel'e geldi. Trump, Brüksel Havaalanında düzenlenen resmi törenle Belçika Başbakanı Charles Michel tarafından karşılandı. Ardından Trump ve Michel, terörle mücadele konulu ikili toplantı gerçekleştirdi. Trump, "Tüm olanlara rağmen, terörle mücadelede kazanan taraf olacağız" dedi.

Trump, Brüksel ziyareti kapsamında NATO zirvesine katılacak.

