ABD balistik füze savunma sistemini test etti

ABD, balistik füze sistemlerine karşı orta ölçekli balistik füze savunma sisteminin test edildiğini duyurdu.

ABD, balistik füze sistemlerine karşı orta ölçekli balistik füze savunma sisteminin test edildiğini duyurdu.

Pentagon sözcüsü Albay Jeff Davis konuya ilişkin, ABD Füze Savunma Ajansı ve Hava Kuvvetleri, 30. Uzay Kanadı ile Kuzey Amerika Saha Komutanlığının, Karada Konuşlu Orta Ölçekli Savunma Sistemi olarak bilinen balistik füze savunma sistemini yerel saat 12.00 ile 16.00 saatleri arasında test edeceğini açıklamıştı.

Pentagon, 3 senenin ardından ilk kez balistik füze sistemlerine karşı orta ölçekli balistik füze savunma sisteminin test etti.

