ABD askerlerine bombalı tuzak: 3 yaralı

Afganistan'ın Parvan ilinde Taliban'ın döşediği mayının üzerinden geçen ABD askeri tankı havaya uçtu. Olayda 3 ABD askeri yaralandı.

Afganistan'ın Parvan ilinde Taliban'ın döşediği mayının üzerinden geçen ABD askeri tankı havaya uçtu. Olayda 3 ABD askeri yaralandı.

Olay, bu sabah Parvan ilinin Abdi Bay bölgesinde meydana geldi. Parvan ili resmî makamları yaptığı açıklamada, "Olayı teyit ediyoruz" dedi. Uluslararası askeri kuvvetler kapsamında bulunan ABD askeri birimi olayla ilgili henüz resmî bir açıklama yapmadı. Olayı Taliban üstlendi.

(Sultan Faizy / İHA)