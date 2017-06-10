ABD askerinden Filipinler'e teknik destek

Filipinler'in DEAŞ kuşatması altında olan Marawi kentinde çatışma sürüyor. ABD birliklerinin Filipinler'deki operasyona teknik destek sağladığı belirtildi.

Filipinler'in DEAŞ kuşatması altında olan Marawi kentinde çatışma sürüyor. ABD birliklerinin Filipinler'deki operasyona teknik destek sağladığı belirtildi.

ABD birliklerinin Filipinler'den DEAŞ'ı temizlemek için orduya yardım edeceği belirtildi. Mayıs ayı sonunda bölgeye gelen teröristler hala kentte ve çatışmalar devam ediyor. Filipin Askeri Sözcüsü Jo-Ar Herrera yaptığı açıklamada ABD birliğinin Filipinler'de savaşmadığını sadece küresel terörizmle mücadelede teknik destek sağladığını açıkladı. Herrera, "Askerlerimiz ölüyor. Bunun için çok üzülüyoruz" dedi.

Filipinler Ordusu Marawi kentinde gerçekleşen çatışmalarda 13 askerin öldüğünü belirtmişti. DEAŞ'a bağlı terör örgütlerini bölgeden temizlemek için ABD birliklerinin Filipinler'e teknik destek gönderdiği belirtilirken çatışmaya girmediği açıklandı. ABD, Filipinler hükümetinin talebi üzerine destek verildiğini aktardı. Kentin büyük çoğunluğunda hakim olan yüzlerce teröristten bölgeyi temizleme çalışmaları sürüyor. Çatışmanın başlangıcından bu yana 58 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

