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ABD Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
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ABD Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, ABD makamlarının 16 Mayıs Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret sırasında yaşanan olaylarla ilgili bazı vatandaşlar hakkında tutuklama kararı almasıyla ilgili ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak gerekli tepkinin gösterildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, ABD makamlarının 16 Mayıs Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret sırasında yaşanan olaylarla ilgili bazı vatandaşlar hakkında tutuklama kararı almasıyla ilgili ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak gerekli tepkinin gösterildiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Washington Büyükelçiliğimiz ikametgahının önünde 16 Mayıs tarihinde yaşanan olaydan ötürü ABD makamlarının bazı vatandaşlarımız ile Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenlik personelinden bazıları hakkında tutuklama kararı aldığının öğrenilmesi üzerine, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Sayın Müsteşarımız tarafından Bakanlığımıza davet edilmiştir. ABD makamları tarafından alınan bu kararın yanlış, yanlı ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu, Washington Büyükelçiliğimiz önünde yaşanan arbedenin yerel güvenlik makamlarının gerekli önlemleri almamalarından kaynaklandığı, ABD'nin benzer üst düzeyli ziyaretlerde mutat olarak aldığı tedbirler bu defa da aynen uygulanmış olsaydı bu sorunun yaşanmayacağı, dolayısıyla da yaşananlardan vatandaşlarımızın sorumlu tutulamayacağı ABD Büyükelçisine iletilmiştir" denildi.
Ziyaret sırasında yaşanan olaylara ABD makamlarınca göz yumulduğunun ABD Büyükelçisine iletildiğinin kaydedildiği açıklamada, "Sözde protestocuların, terör örgütü bayrak ve sembolleriyle Washington Büyükelçiliğimiz ikametgâhına birkaç metre yaklaşmasına ve masum vatandaşlara saldırmalarına ABD makamlarınca göz yumulmasının ve ayrıca, Büyükelçilik kançılaryası önünde Sayın Bakanımızın korumalarına saldıran Amerikan güvenlik yetkililerine de hiçbir işlem yapılmamasının asgari bir adalet anlayışıyla bağdaştırılamayacağı da ABD Büyükelçisine bildirilmiştir. Tarafsız ve bağımsız bir soruşturmanın sonucu olmadığı açıkça görülen bu kararın kabul edilemez olduğu ABD Büyükelçisine vurgulanmıştır" ifadeleri yer aldı.

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