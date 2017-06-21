ABD Ankara Büyükelçiliğine LGBT bayrağı asıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği binasına, Orlando kentinde eşcinsellerin gittiği gece kulübüne düzenlenen ve 49 kişinin öldüğü saldırının yıl dönümünde LGBT bayrağı asıldı.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği binasına, Orlando kentinde eşcinsellerin gittiği gece kulübüne düzenlenen ve 49 kişinin öldüğü saldırının yıl dönümünde LGBT bayrağı asıldı. ABD'nin Orlando şehrinde eşcinsellerin gittiği gece kulübünde 49 kişinin öldüğü saldırının yıl dönümünde ABD'nin Ankara Büyükelçiliği binasına Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans (LGBT) hareketinin simgesi olan gökkuşağı şeklindeki bayrak asıldı. (Cem Geçim - Goncagül Özcan - Burak Altun /İHA)
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