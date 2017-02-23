ABD Adana Konsolosluk çalışanına PKK'dan gözaltı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adana Konsolosluk tercümanı Hamza Uluçay, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alındı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adana Konsolosluk tercümanı Hamza Uluçay, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Uluçay, adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
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