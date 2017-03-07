ABD Adana Konsolosluğu tercümanı tutuklandı

ABD'nin Adana Konsolosluğunda görevli tercüman H.U., tutuklanarak cezaevine konuldu.

ABD'nin Adana Konsolosluğunda görevli tercüman H.U., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında ABD Adana Konsolosluğunda görevli H.U. hakkında yakalama kararı çıkardı. Bu doğrultuda, konsoloslukta tercümanlık yapan şüphelinin adresine 23 Şubat'ta baskın düzenlendi. Şüpheliye adresinde ulaşılmaması üzerine polis, merkez Yüreğir ilçesi D-400 Karayolu üzerindeki konsolosluk binasından çıktığı sırada H.U.'yu gözaltına aldı. Sağlık kontrollerinin ardından Mardin'e getirilen şüpheli, dün Kızıltepe Adliyesine çıkarılıp, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. H.U., saat 12.00'de yoğun güvenlik önlemleri altında Mardin Adliyesine çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren H.U, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Mahkeme, H.U'nun "TCK 314/2 Silahlı Terör Örgüne Üye Olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi. H.U., Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

(Mehmet Salih Keskin/İHA)