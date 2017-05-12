ABD 160 füze için onay verdi

ABD Dışişleri Bakanlığının, Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) yaklaşık 2 milyar dolar değerinde 160 füze satabilmesine onay verdiği Pentagon tarafından açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığının, Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) yaklaşık 2 milyar dolar değerinde 160 füze satabilmesine onay verdiği Pentagon tarafından açıklandı.

Savunma Bakanlığı, BAE hükumetinin 60 patriot füzesi ve 100 adet güdümü güçlendirilmiş patriot füzesi ve askeri ekipman almak isteğinde bulunduğunu açıkladı.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu satışın, ABD'nin önemli bir müttefikinin güvenliğini güçlendirerek ABD'nin dış politikası ve güvenliğine katkıda bulunacağı belirtildi.

