AB'ye 'fasıl' çağrısı yaptı

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Muhataplarımıza şunu söylüyoruz, gelin 22. ve 23. fasılları açalım" dedi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Brüksel'de basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çelik, "Brexit ile tartışmalar sanılandan daha sert geçiyor. Karşılıklı olarak İngiltere tarafından, seçimlerin yönlendirilmeye çalışıldığı, Avrupa tarafından daha başka açıklamalar geliyor. Bütün bunlar içerisinde göçmen krizi gibi, Suriye ve Irak'taki gelişmeler gibi çeşitli ekonomik krizin etkileri gibi konular halen gündemi işgal etmeye devam ediyor. Beklentilerimizin başında bugün muhataplarıma da ifade ettim. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi meselesi gelmektedir. Bu sürecin bir an evvel başlamasını arzu ediyoruz. Her iki tarafında çıkarları açısından önemlidir bu konu. Nitekim göçmenler konusundaki iş birliğinin, yeni göç dalgaları da göz önünde bulundurulduğunda büyük insani trajedileri önleme, insani ve vicdani olarak dünyanın yapması gereken işi Türkiye'nin tek başına yapması bağlamında ne kadar önemli olduğunu gördük" dedi.



"TÜRKİYE KENDİSİNİ İLERLETME BAKIMINDAN BU ÖZGÜVENE SAHİPTİR"

Çelik, "Referandum sonrası ortaya çıkan tablonun Türkiye'nin demokratik gücünü gösterdiğini bir kere daha ifade ettim. Anlaşılmayan bazı hususlar var. Bu hususları ayrıntılı bir şekilde izah ettik. Türkiye'nin egemenlik hakkıdır hangi sistemle yönetileceği. Burada tabi ki demokratik kriterlere riayet edilmesi önemlidir ve riayet edilmiştir. Ortaya çıkan tablo aslında Avrupa'daki bazılarının dediği gibi bir polarizasyon Türk toplumunun ikiye bölünmesi gibi bir tablo değildir. Eğer öyle değerlendirecek olursak Avrupa'daki her seçimin sonucunu oradaki toplumun ikiye bölünmesi olarak algılamak gerekir. Tam tersine yüzde 85'lik bir katılımla ortaya çıkan bu tablo Türkiye'nin demokratik gücünü gösteren bir tablodur. Muhataplarımızın da şunu iyi anlaması gerekir. Terör tehdidi altındaki bir ülkeyiz. Bir darbe tehlikesi geçirdik. Bütün bu eleştirilere rağmen karşı karşıya bulunduğumuz bütün risklere rağmen bugün Brüksel'deyim ve muhataplarıma şunu söylüyorum. Gelin 22. ve 23. fasılları açalım. Yani Türkiye demokratik değerlere sahip çıkma bu konuda kendisini ilerletme bakımından bu özgüvene sahiptir" ifadelerini kullandı.



"DOSTLARIMIZIN HAKSIZ ELEŞTİRİLERİNE RAĞMEN..."

Çelik, "Dün Sayın Cumhurbaşkanımız ve başbakanımız tarafından verilen Avrupa Günü vesilesiyle ortay çıkan mesajlar Türkiye'nin hakkaniyetli ve objektif bir ilişki çerçevesinde, bu özgüvene bu meydan okumaya sahip olduğunu göstermiştir. Muhataplarımızın şunu iyi anlamasını bekliyoruz. Bir yandan güney sınırlarımızda PKK/PYD/DAEŞ gibi terör örgütleriyle yoğun bir şekilde mücadele ederken diğer yandan üzerinden henüz 1 yıl geçmemiş olan Fettullahçı Terör Örgütünün darbe girişimi sonrasında ortaya çıkan mücadele, tehdidin sürekli devam etmesi sebebiyle aynı şekilde sürerken Türkiye Avrupa'daki aşırı sağcıların ve bizi yeterince anlamamakta direnen dostlarımızın haksız eleştirilerine rağmen bu demokratik gücünü ve kapasitesini korumaktadır. Onlara bu gün bir kere daha 22. Ve 23. Fasılları açmamız gerektiğini ifade ettim" diye ekledi.

