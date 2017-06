'AB vizyonunu tekrar gözden geçirmeli'

Başbakan Binali Yıldırım, geçen Mart ayında Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 4 maddelik bir anlaşmanın imzalandığını hatırlatarak, bu dönemde AB'nin kendi gelecek vizyonunu tekrar gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Başbakan Binali Yıldırım, geçen Mart ayında Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 4 maddelik bir anlaşmanın imzalandığını hatırlatarak, bu dönemde AB'nin kendi gelecek vizyonunu tekrar gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Yıldırım, "Yeni dönemde vize serbestisiyle geri kabulün eş zamanlı olarak yürürlüğe sokulması prensip olarak benimsendi. Bu konuda bakanlarımız ön çalışmayı yapacak, bunun gerçekleşmesi için zemini hazırlamış olacaklar" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ile Bulgaristan Başbakan Boyko Borisov, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirdikleri görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Bulgaristan'da yapılan seçim sonrası hükümetin koalisyon olarak kurulduğunu hatırlatan Yıldırım, "Hükümetinize başarılar diliyorum. Biz de bir anayasa halk oylaması yaptık ve 16 Nisan'da sonuçlandı. Türkiye yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bu halk oylaması ile vatandaşlarımızın yüzde 51.41 oyuyla kabul etti. Artık seçimler geride kaldı, iki komşu ve dost ülke olarak bundan böyle ilişkilerimizi her anlamda daha da geliştirmek için birlikte çalışmamız gerekiyor. Yaptığınız bu ziyaretin bu amacı da bir yandan Bulgaristan Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmeye diğer yandan da ortak sınırımızın ortak mirasımız Karadeniz'in bölge ülkelerinin refahı için daha etkin şekilde kullanılmasının yollarını aramak. Yaptığımız görüşmelerde özellikle dost ve müttefik Bulgaristan'la ilişkilerimizi her yönüyle ele alma fırsatı bulduk. İkili ilişkilerimizin iyi komşuluk, karşılıklı samimiyet temelinde daha ileriye taşımanın yollarını konuştuk. Geçen yıl ülkemizde bir 15 Temmuz darbe girişimi yaptık. Bazı Avrupa ülkelerinin belirsiz tutumuna karşı Bulgaristan'da açıkça bu darbeyi kınadınız, kısa sürede de Türkiye'ye geldiniz, Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, halkımızla dayanışma içerisinde olduğunuzu gösterdiniz" ifadelerini kullandı.



"DARBENİN ARKASINDA OLAN TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BULGARİSTAN'DA FAALİYETLERİNİN SINIRLANDIRILMASI KONUSUNDAKİ TUTUMUNUZU TAKDİR EDİYORUZ"

Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ayrıca, bu darbenin arkasında olan terör örgütünün Bulgaristan'da faaliyetlerinin sınırlandırılması hatta yok edilmesi konusundaki tutumunuzu biliyor ve takdir ediyoruz. Bulgaristan ve Türkiye tarihi ilişkileri olan iki komşu. Ortak kültürel değerlerimiz var ve halklarımız arasında çok yakın ilişkiler var. Türkiye'de yaşayan Bulgaristan kökenli, Bulgaristan'da yaşayan Türk kökenli soydaşlarımız var. Bunlar iki ülke arasındaki ilişkilerin çok daha gelişmesi için, her ikimizin de ilişkilerimizi sağlamlaştıran önemli unsurlar. Sizin geçmiş yıllarda orada yaşayan soydaşlarımıza karşı gösterdiğiniz samimi ve dostça tutum onların takdirini kazanmıştır. Aynı zamanda aşırı uçların, akımların da faaliyetlerini bir ölçüde sınırlandırmıştır. Bundan böyle ilişkilerimizde geçmişte geçici dönemde yaşanan bazı olumsuzlukları bir kenara bırakıp, bir yanda AB entegrasyonu diğer taraftan da NATO içindeki müttefikliğimizin getirdiği güçlü ve çok daha güzel işleri birlikte imza atabiliriz."



"TÜRKİYE, BULGARİSTAN, AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Bulgaristan'ın Avrupa Birliği dönem başkanlığını yapacağını belirten Yıldırım, "Bu dönemde esasen Türkiye, Bulgaristan, Avrupa Birliği ilişkilerinde önemli olacağını düşünüyoruz. Geçen yıl başladığımız ama devamını getiremediğimiz AB ile mülteciler, vize serbestisi, geri kabul, mültecilere ardım konusundaki anlaşmanın tam anlamıyla yürürlüğe girmesi, AB Türkiye yakınlaşmasının sağlanması adına bugüne kadar yaptığınız girişim ve katkıların bundan sonra da devam edeceğine inanıyoruz. Özellikle Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği sürecinde üyelik öncesinde müşterek projeler var, bu projelerin Bulgaristan ve Türkiye tarafından sınır illerinde gerçekleştirilesi konusunda daha yakın çalışmamız gerekiyor. Ekonomi, enerji, yatırım ikili ilişkilerimizin artması için yoğunlaşması gereken alanlar olarak görülüyor. Karayolu ağımızı iyileştirerek, hızlı tren bağlarını kurarak paylaştığımız ortak transit koridorunu daha etkin hale getirebiliriz. İki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlerin daha da artırılarak devam etmesinin bu anlamda önemli fayda sağlayacağını ifade etmek isterim. Yaptığınız ziyaret seçimlerden sonra yaptığınız ilk ziyarettir, bu ziyaretin Türkiye-Bulgaristan arasında yeni bir fırsat, dönemin başlangıcı olacağını inanıyoruz. Sizin kişisel olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde daha doğru ve iyi anlaşılması yönündeki gayretlerinizi biliyor ve teşekkür ediyoruz" dedi.

Bulgaristan Başbakanı Borisov da, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin önemine işaret ederek, "Ankara ziyaretim bir şeyin işaretidir. Türkiye ile komşu bir ülkeyiz, Türkiye ile ilişkilerimize çok büyük önem veriyoruz. Türkiye ile önümüzdeki dönemde ortaklaşa birçok alanda çalışacağız. Elimizden geldiği kadar Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için çaba sarf edeceğiz" diye konuştu.



"KALICI OLAN İYİ KOMŞULUK VE DOSTLUKTUR"

Yıldırım ve Borisov, açıklamaları sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. "Bulgaristan ile Türkiye arasındaki siyasette kalıcı olan nedir? Bulgaristan, Türkiye'ye AB'ye dahil olması için nasıl yardımcı olabilir" sorusuna Başbakan Yıldırım, "Kalıcı olan iyi komşuluk ve dostluktur. Daha fazla ticaret, ekonominin gelişmesidir. Dostlukları artırmak, husumetleri azaltmaktır. Biz de bunu yapıyoruz. Biz de kısa bir zaman içerisinde Bulgaristan'ı ziyaret edeceğiz ve gelecek yıllar için iki ülke halkının refahı için daha fazla nasıl işler yapabiliriz bunları konuşacağız. Borisov, hep hükümette kaldığı sürece, Türkiye'nin Avrupa Birliğinin bir ailesi olduğunu, belli başlı Avrupa ülkelerine anlatmıştır, bugün de aynı şeyi yapıyor. 15 Temmuz'da da kendisinin biz zaten dost olduğunu gördük" cevabını verdi. Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Avrupa Birliği referandum döneminde ilişkiler açısından çok iyi bir sınav vermedi. Hatta darbe girişiminde de bazı Avrupa ülkeleri maalesef sınıfta kaldı. Ama artık yeni döneme girdik. Bu dönemde AB'nin kendi gelecek vizyonunu tekrar gözden geçirmesi gerekiyor. Tam üyelik müzakerelerini sürdürmek, gümrük birliğini tekrar yenilemek istiyoruz. İlişkileri daha da ileriye götürecek adımları beraber atabiliriz."

AB ile Türkiye arasındaki ilişkiler bağlamında yapılan ziyaretlerin sorulması üzerine Yıldırım, "Bakanlar düzeyinde sürekli görüşmeler olabilir. Zaman zaman dışişleri bakanları, AB'den sorumlu bakanlar bu temasları muhatapları ile yapıyorlar. Bir yıllık yol haritasından kasıt şudur, gümrük birliğinin güncellenmesi gerekiyor, bunu niçin adımlar atılmaya başlandı. Bunun detay çalışmalarının yapılması lazım. Geçen Mart ayında AB ile Türkiye arasında 4 maddelik bir anlaşma yapılmıştı. Türkiye-AB arasında vize serbesti, geri kabul anlaşması, mültecilerle ilgili birebir anlaşması, Türkiye'nin 3 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapmasından dolayı parasal destek anlaşmasıydı. Anlaşma imzalandı ama bunu tam anlamıyla yürürlüğe geçirme imkanı olmadı. Şimdi yeni dönemde bunu da tekrar ele almak suretiyle, vize serbestisiyle geri kabulün eş zamanlı olarak yürürlüğe sokulması prensip olarak benimsendi. Bu konuda bakanlarımız ön çalışmayı yapacak, bunun gerçekleşmesi için zemini hazırlamış olacaklar" diye konuştu.

Yıldırım, konuşmasında, "Avrupa'nın güvenliği Türkiye ve Bulgaristan'dan başlıyor. Avrupa Birliği bundan sonraki vereceği kararlarda bu gerçeği dikkate almak durumunda. Bölgede yaşanması muhtemel olayları düşündüğümüzde AB Türkiye ilişkilerinin bundan sonraki dönem içerisinde önemi daha da artıyor, buna dikkat etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

