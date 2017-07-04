AB ve Japonya'nın serbest ticaret anlaşması yapması bekleniyor

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, AB-Japonya zirvesinde 'AB ve Japonya liderlerinin serbest ticaret anlaşması yapması bekleniyor' ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, AB-Japonya zirvesinde "AB ve Japonya liderlerinin serbest ticaret anlaşması yapması bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Perşembe günü gerçekleştirilecek AB-Japonya zirvesinde "AB ve Japonya liderlerinin serbest ticaret anlaşması yapması bekleniyor" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, dünyanın en büyük iki ekonomisine sahip AB ve Japonya arasında imzalanacak olan anlaşmanın ticari karmaşıklıkları ortadan kaldıracağı ancak zirve öncesinde bazı ana konuların halledilmesi gerektiği belirtildi. Japonya Başbakanı Şinzo Abe ise Brüksel'de AB liderleri ile görüşeceğini doğruladı. Abe'nin görüşmeye katılacağını onaylaması anlaşmanın imzalanması için bir işaret olarak görülüyor.

