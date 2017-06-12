AB ülkeleri arasında geri kabul sıkıntısı

Almanya, Avrupa Birliği ülkelerinden gelen mültecileri geldikleri AB ülkesine göndermekte zorlanıyor.

Almanya, Avrupa Birliği ülkelerinden gelen mültecileri geldikleri AB ülkesine göndermekte zorlanıyor.

Alman Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi (BAMF) tarafından yayınlanan geri kabul raporunda, 2016 yılından bu yılın mart ayına kadar AB ülkelerinden Almanya'ya gelen ve Almanya'da kalmaları yasal olmayan 72 bin 321 mültecinin ilk iltica başvurusunu yaptığı AB ülkesine iadesinde sorun yaşanıyor. Rapora göre, mültecilerin ilk iltica başvurusu yaptığı ülkeye iade edilmesi konusundaki resmi prosedürün çok ağır işlediği ve geri dönüşüm anlaşmasına rağmen 5 bin 321 kişinin ancak geri gönderildiği bildirildi.

AB ülkeleri arasında yapılan mülteci geri kabul anlaşması, "Herhangi bir mülteci ilk önce hangi AB ülkesine iltica talebinde bulunursa o ülkede kalması gerekiyor. Eğer bir mülteci ilk geldiği AB ülkesinden daha sonra başka bir AB ülkesine geçerse, ilk müracaatın yapıldığı ülke bu mülteciyi geri almak zorundadır" kuralını içeriyor.

(Mehmet Koca/İHA)