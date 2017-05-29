AB: Türkiye ile yeni bir dönem başlıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile AB yetkililerinin yaptığı görüşmelerin "iyi, olumlu ve yapıcı bir atmosferde" geçtiğini söyledi.

Schinas, AB Komisyonu binasında günlük basın toplantısında, geçen hafta Brüksel'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk arasında yapılan görüşmelerde "tarafların ortak konuları" ele aldığını belirterek, "Türkiye ve AB iş birliğine devam etmek zorunda ve edecek." ifadesini kullandı.

İlişkilerde "yeni bir dönemin" başladığına işaret eden Schinas, Türkiye ve AB'nin ortak çıkarları bulunduğunu, bu çerçevede birlikte hareket etmenin bir zorunluluk olduğunu ve tarafların birlikte hareket etme konusunda mutabık kaldığını vurguladı.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı vesilesiyle Brüksel'i ziyaret eden Erdoğan, Juncker ve Tusk ile üçlü görüşmenin ardından Juncker ile yaklaşık 30 dakika süren ikili görüşme gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda AB Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani'yi de kabul etmişti.

AB yetkilileriyle görüşmelerde Türkiye ile AB arasında Mart 2016'da imzalanan sığınmacı anlaşmasının hayata geçirilmesi gerektiği ifade edilmişti.

Olumlu bir atmosferde geçtiği belirtilen görüşmelerde, Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasının önemine vurgu yapılmış, terörle mücadelede iş birliğini güçlendirmenin gerekliliğine değinilmişti.