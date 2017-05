'AB olarak, G7 birliğini sürdürmek için her şeyi yapmalıyız'

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, G7 zirvesi öncesinde AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile düzenlediği basın toplantısında 'AB olarak bizim rolümüz, G7 birliğini sürdürmek için her şeyi yapmaktır'

İtalya, iki gün boyunca G7 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Ülkenin Sicilya bölgesinde bulunan Taormina kasabasında gerçekleştirilecek zirve öncesinde AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, basın toplantısı düzenledi. Donald Tusk, son yıllarda gerçekleştirilecek en zor G7 Zirvesi olacağını ifade ederek, "Zirveye katılacak liderler, iklim değişikliği ve ticaret konularında zorlu pozisyonlarda oldu. Ancak AB olarak bizim rolümüz, G7 birliğini sürdürmek için her şeyi yapmaktır" dedi.

Japonya'da gerçekleştirilen G7 Zirvesi'nden bu yana Rusya'ya yönelik yaptırımların değiştirilmesini meşrulaştıracak herhangi bir ilerlemenin olmadığını kaydeden Tusk, "Vladimir Putin'in planları ve niyeti söz konusu olduğunda daha az iyimser olabilirim. Ayrıca Ukrayna konusunda ABD ile ortak bir çözüm bulacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Donald Trump'ın terörle mücadeleye karşı kararlılığından etkilendim" diyen Tusk, "Trump'ın, uluslararası toplum, G7, ABD ve Avrupa'nın DEAŞ'a karşı acımasız olması gerektiğine ilişkin düşüncelerine katılıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasına teşekkür ederek başlayan Juncker ise, göreve yeni gelen liderlerle çalışmanınen iyi yol olduğunu dile getirdi. "Her zaman olduğu gibi özgürlük, demokrasi, hukukun egemenliği ve insan haklarına saygı gibi konularda bir aradayız" diyen Juncker, duvar değil köprü inşa etmek istedikleri dile getirdi.