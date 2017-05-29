'AB'nin idam konusundaki pozisyonu son derece net'

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, idam cezası ile ilgili konuyu yakından takip ettiklerini belirterek, 'Avrupa Birliği'nin bu husustaki pozisyonu son derece net. Üye devletler idam cezasının Avrupa Birliği değerler sisteminin bir parçası olmadığını dile getiriyorlar' dedi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, idam cezası ile ilgili konuyu yakından takip ettiklerini belirterek, "Avrupa Birliği'nin bu husustaki pozisyonu son derece net. Üye devletler idam cezasının Avrupa Birliği değerler sisteminin bir parçası olmadığını dile getiriyorlar" dedi.

Trabzon'da bir dizi ziyaretlerde ve incelemelerde bulunan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, beraberindeki büyükelçiler ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Trabzon'da bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Berger, Türkiye'nin farklı kentlerine 6 ayda bir ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sonuçta baktığımızda Türkiye son derece renkli büyük bir ülke, çok şey vaad eden bir ülke. Ankara'dan çıkıp farklı bölgelere gitmek bizim için son derece faydalı oluyor. Trabzon, AB-Türkiye işbirliği bakımından son derece güzel bir örnek teşkil eden şehir. AB tarafından finanse edilen birçok proje var Trabzon'da uygulamaya geçirilen. Farklı işbirliği alanlarımız var tarım, eğitim gibi. AB-Türkiye ilişkileri bakımından baktığımız zaman Trabzon büyük bir ticaret kenti olarak da bu anlamda büyük önem taşıyor. Sonuçta AB, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı. Türkiye'nin dış ticaretinin yüzde 50'si AB ile gerçekleştiriliyor ve AB geliyor dış yatırımların çok büyük kısmı. Kentte çok ciddi karayolu inşaatı olduğunu gördük. Bunun da AB-Türkiye işbirliğine önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Perşembe günü Brüksel'de önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Burada da Türkiye ile ilişkilerin ilerletilmesi gerektiğine dair önemli mesajlar verildi. Bunun da örneklerini önümüzdeki birkaç gün içerisinde göreceğimizi, bu anlamda bir takım toplantılar yapılacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Avrupa Birliği'nin Brüksel'de yaptığı toplantıda 12 aylık yol haritasında neler olduğu?" sorusuna Bergel, "Perşembe günü yapılan toplantı gerçekten önemli bir amaca hizmet etti diye düşünüyoruz. Son aylarda siyasi gerginlik tırmanmış durumdaydı, bu da karşılıklı olarak konuşmanın gerektiğini, diyaloğun gerekli olduğunu bizlere gösteriyordu. Brüksel'de bu amaca hizmet etti. AB-Türkiye ilişkilerinin önemli olduğu ve ilerletilmesi gerektiği konusunda fikir alışverişi yapıldı. Önümüzdeki günler bizlere ne tür toplantılar yapılacağını gösterecek. Bunların detaylarına açıkçası hakim değilim. Türkiye'deki basın benden bu anlamda daha çok hakim diyebilirim. Yapılan toplantılarla birlikte biz de detayları yavaş yavaş önümüzdeki günlerde göreceğiz" yanıtını verdi.



"MÜLTECİLERE DESTEĞİN TAMAMI YILSONUNA KADAR AKTARILACAK"

Avrupa Birliği tarafından mültecilere verilecek desteğin tamamının yılsonuna kadar aktarılacağını kaydeden Bergel, "Enerji konusuyla ilgili olarak ayda bir enerji alanında diyaloğumuz var. Önümüzdeki aylarda da enerji konusunda bir toplantı gerçekleştirilecek, görüşmeler yapılacak. Bununla ilgili muhataplarımızla hangi detayların üzerine eğileceğimizi görüşmekteyiz. Mültecilere destek konusunda 3-5 milyar euro tutarında bir desteğin sağlanması konusunda mutabık kalmıştık. 2016-2017 döneminde bu miktar temin edilecek. Bu miktarın 2.8 milyar kadar kısmının tam olarak nereye aktarılacağını biliyoruz ve yılsonuna kadar tamamen aktarılması, uygulamaya geçirilmesi söz konusu. 1.5 milyar euroluk kısmı için sözleşmeler yapılmış durumda. Yılsonuna kadar kalan kısmı için tamamlanması bekleniyor. Bu sözleşmesi imzalanan projelerin uygulanmaya geçirilmesi kısmı içinde bunun zaman alacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla ödemeler de zamana yayılacak. Ama 2016-2017 yılı için tam olarak bu parayla ne yapılacağını biliyoruz. 3 ayda bir Brüksel'de toplantılar gerçekleştiriyoruz. İşbirliği içerisinde bu paraların nerelere aktarılacağı konusunda kendilerine danışarak bir plan hazırlamaya, görüş alışverişi yapmaya çalışıyoruz. Haziran'da da bu toplantılardan bir tanesi gerçekleştirilecek. Sonuç olarak yılsonuna kadar bu miktarın hepsinin sözleşmeye bağlanması planlanıyor" diye konuştu.

Mülteciler konusunda iki proje yürüttüklerini söyleyen Bergel, "Bu projeleri Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütüyoruz. Sağlık Bakanlığı ile ilgili olan özellikle mültecilere yönelik sağlık hizmetlerinin sunulmasına ilişkin ve bu kapsamda da bir hafta önce klinikler açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen projeler kapsamında eğitimlerin verileceği alanların, okulların açılması söz konusu. Aynı şekilde öğretmenlere yönelik desteklerin sağlanması planlanıyor. Suriyeli öğretmenlere ve öğrencilere Türkçe, Arapça ve Avrupa dillerinde eğitilmeleri amacıyla eğitim verilmesi amaçlanıyor" ifadelerini kullandı.



"AVRUPA BİRLİĞİ'NİN İDAM KONUSUNDA POZİSYONU SON DERECE NETTİR"

"Avrupa Birliği için Türkiye, terörle mücadele konusunda son derece önemli bir ortaktır" diyen Bergel, "Üye devletler içinde bu alanda işbirliği yapmak son derece önemli. Yabancı cihatçıların sınırlardan geçirilmesinin engellenmesi her iki tarafın da faydasına olacaktır. Bu anlaşmada zaten Avrupa Birliği ve Türkiye arasında düzenli diyalog sürdürülmektedir. Bakanlıklardan yetkililer bir araya gelmekte, dolayısıyla bu alanda yakın bir işbirliği içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. İdam cezası ile ilgili olarakta bu konuyu yakından takip ettiğimizi ifade etmek isterim. Avrupa Birliği'nin bu husustaki pozisyonu son derece net. Üye devletler idam cezasının Avrupa Birliği değerler sisteminin bir parçası olmadığını dile getiriyorlar. Bize yakın ülkelerden de aynı şeyi bekliyoruz. Türkiye içerisinde yürütülen bu tartışmaların detayına hakim değiliz. Ama bildiğimiz kadarıyla Meclise ulaştırılmış bir yasa teklifi yok. Bu şartlar altında herhangi bir spekülasyonda da bulunmak istemem" dedi.

(Bekir Koca - Ozan Köse /İHA)