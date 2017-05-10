AB Komisyonu Başkanı Juncker ile görüştü

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Brüksel'de AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüştü.
Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Brüksel'de AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüştü. AB Bakanı Çelik, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir araya geldi. Çelik, Juncker ile görüşmesinin öncesinde AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos ile bir araya geldi. Çelik-Juncker görüşmesinde, Türkiye-AB ilişkileri, göç ve terörle mücadele konularının ele alındığı bildirildi.
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