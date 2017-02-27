AB, Gürcistan'a vizeleri kaldırdı

AB içinde tartışma konusu olan, Gürcistan vatandaşlarının Schengen ülkelerine vizesiz seyahat etmesi konusunda uzlaşma sağlandı. Türkiye'ye vize serbestisi için birçok şart öne süren AB, Bakanlar Konseyinde aldığı kararla Gürcistan vatandaşlarının Schengen ülkelerine vizesiz seyahat etmesine izin veren düzenlemeyi kabul etti. Konsey'in basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Gürcistan vatandaşları için vize serbestisi getiren düzenlemede vizesiz kalma süresi 180 günlük dönem içinde 90 gün olarak belirlendi.

AB içinde tartışma konusu olan, Gürcistan vatandaşlarının Schengen ülkelerine vizesiz seyahat etmesi konusunda uzlaşma sağlandı. Türkiye'ye vize serbestisi için birçok şart öne süren AB, Bakanlar Konseyinde aldığı kararla Gürcistan vatandaşlarının Schengen ülkelerine vizesiz seyahat etmesine izin veren düzenlemeyi kabul etti. Konsey'in basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Gürcistan vatandaşları için vize serbestisi getiren düzenlemede vizesiz kalma süresi 180 günlük dönem içinde 90 gün olarak belirlendi.

AB, Ukrayna ve Gürcistan'a vize serbestisi önündeki engelleri kaldırdı. Düzenlemenin, AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanmasının üzerinden 20 gün geçmesinin ardından yürürlüğe gireceği belirtiliyor.

AB, Gürcistan vatandaşlarının vizesiz seyahat etmelerini öngören anlaşma konusunda Aralık 2016'da uzlaşmaya varmıştı.

