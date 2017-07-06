AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Hahn'ı kabul etti
Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Birliği (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn'ı kabul etti.
Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Birliği (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn'ı kabul etti. Başbakan Yıldırım, Başbakanlık Resmi Konutunda AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn ile görüştü. Kabul, basına kapalı gerçekleşti. (Enise Vural / İHA)
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