AB'den üç ülkeye ihlal prosedürü

Komisyon'dan yapılan açıklamada, "Maalesef tüm çağrılara rağmen Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya, yasal yükümlülüklerini ve Yunanistan, İtalya ve diğer ülkelere karşı sorumluluklarını ihlal ederek gerekli adımı hala atmadılar" denildi.

Komisyon, söz konusu üç ülkeye karşı ‘ihlal prosedürlerini' başlatma kararı aldıklarını açıkladı.

Eylül 2015'te kabul edilen kota sistemine göre İtalya ve Yunanistan'daki yükü hafifletmek için 160 bin mülteci, diğer Avrupa ülkeleri arasında paylaştırılacaktı.

Plana uymayan üç ülkenin, fikirlerini değiştirmek için yarına kadar vakitleri olduğu kaydedildi.

ÇEK CUMHURİYETİ: FİKRİMİZİ DEĞİŞTİRMEYE HAZIR DEĞİLİZ

Çek Cumhuriyeti Başbakanı Bohuslav Sobotka, ülkesinin AB'nin mülteci planına karşı fikrini değiştirmeye hazır olmadığını söyledi.

Avrupa Komisyonu'nun kararının ardından açıklama yapan Sobotka, "Avrupa'daki güvenliğin de kötüye gittiğini ve kota sisteminin çalışmadığını göz önünde bulundurursak, buna katılmayacağız" dedi.

Eylül ayına kadar 2 bin 600 mülteci kabul etmesi gereken Çek Cumhuriyeti'nin şimdiye kadar ülkesine aldığı mülteci sayısı 12.

POLONYA: SAYGI DUYUYORUZ AMA KATILMIYORUZ

Polonya hükümeti sözcüsü ise saygı duyduklarını fakat Avrupa Komisyonu'nun bu kararına katılmadıklarını açıkladı.

Sözcü Rafal Bochenek, en baştan beri mültecilerin dağılımı planının, kriz için doğru bir çözüm olmadığını savunduklarını söyledi.