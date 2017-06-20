AB'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Avrupa Birliği'nin (AB) Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, 6 Temmuz'da Türkiye gelecek.
Avrupa Birliği'nin (AB) Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, 6 Temmuz'da Türkiye gelecek. Türkiye'yi en son geçen yıl Eylül ayında ziyaret eden AB Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn'ın, 6 Temmuz'da Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirileceği bildirildi. Ziyaretin, 25 Mayıs'ta başlayan ve daha sonra devam eden görüşmelerin devamı niteliğinde olması bekleniyor. 2010-2014 Bölgesel Politika AB Komiseri olarak görev yapan Johannes Hahn, AB Bölgesel Politikası'nın "en iddialı ve kapsamlı" reformlarını uygulamasıyla tanınıyor.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.