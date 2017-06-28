AB'den Rusya'yı kızdıracak karar

Avrupa Birliği (AB) Rusya'ya karşı 31 Temmuz'da sona erecek yaptırım süresini, resmi olarak 6 ay daha uzattı.

Avrupa Birliği (AB) Rusya'ya karşı 31 Temmuz'da sona erecek yaptırım süresini, resmi olarak 6 ay daha uzattı.

AB Rusya'ya karşı 31 Temmuz'da sona erecek yaptırım süresini, resmi olarak 6 ay daha uzattı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, AB'nin Moskova'ya yönelik yaptırımların uzatılmasına tepki göstererek, karardan dolayı derin üzüntü duyduklarını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Meşkov, kısıtlamaların amacına ulaşamayacağını vurgulayarak, "Yaptırımların yeniden uzatılması biz de üzüntünden başka bir duygu yaşatmıyor. Yine AB'nin agresif azınlığı, hükmediyor. AB bağımsız uzmanları tarafından yapılan araştırmalar, Rusya karşıtı yaptırımların istenilen amaca ulaşmadığını ortaya çıkardı" diye konuştu.

Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosachev da AB'nin kararını eleştirerek, "Öncekiler gibi gerçeklikten kopuk olan ve mevcut sorunlar açısından hiçbir katma değere sahip olmayan bir karardır" dedi.

"Birleşmiş Gençlik Cephesi" sosyal hareketin lideri Nikolai Shlyamin Avrupa Birliği'nin yaptırımları uzatarak Amerikan çıkarları vektöründeki politikayı izlemeye devam ettiğini söyledi. Shlyamin, "Ortadoğu ülkeleri, Suriye hareketi sayesinde Ortadoğu'da ve diğer bölgelerin birçok ülkesinin güvenilir ortağı sayılan Rusya tarafına dönüş yaptı. Belli ki çağdaş dünyada böyle güçlenme Avrupa ve Washington'un tarafında kabullenmiyor. Bu nedenle, yaptırım sürdürülme politikasının asıl hedefi Rusya'nın ekonomik sorunlar yaşaması ve Rusya'nın kendi çıkarlarını korumayı bitirmesidir" dedi.

Avrupa Birliği, Ukrayna konulu Minsk Antlaşmasının gerekliliklerini yerine getirmediği için Rusya'ya karşı yaptırım uygulama kararı almıştı.

(Tatiyana Şuvalova /İHA)