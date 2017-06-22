AB'den Rusya kararı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımların uzatılması kararı alındı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımların uzatılması kararı alındı. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde, AB liderlerinin Kırım ve Doğu Ukrayna üzerinden Rusya'ya karşı yaptırımları altı ay süreyle uzatma kararının resmi olarak onayladığını açıkladı. Tusk resmi Twitter hesabından "Anlaşmaya varıldı. AB, Minsk Anlaşması'nın uygulanmadığı için Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımları uzatacak" dedi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.