AB'den Rusya kararı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımların uzatılması kararı alındı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımların uzatılması kararı alındı.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde, AB liderlerinin Kırım ve Doğu Ukrayna üzerinden Rusya'ya karşı yaptırımları altı ay süreyle uzatma kararının resmi olarak onayladığını açıkladı. Tusk resmi Twitter hesabından "Anlaşmaya varıldı. AB, Minsk Anlaşması'nın uygulanmadığı için Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımları uzatacak" dedi.

