10.02.2017 12:41 AB'den Gambiya'ya 225 milyon euro

22 yıl iktidarda kaldıktan sonra seçimlerde kaybettiği koltuğundan zorla kaldırılan cumhurbaşkanı Yahya Jammeh'in ardından Gambiya, AB tarafından mali yardımla ödüllendiriliyor. 22 yıl iktidarda kaldıktan sonra seçimlerde kaybettiği koltuğundan zorla kaldırılan cumhurbaşkanı Yahya Jammeh'in ardından Gambiya, AB tarafından mali yardımla ödüllendiriliyor.

Aralık 2016'da cumhurbaşkanı seçilen Adama Barrow ekibi, Avrupa Birliğinden 225 milyon Euro'luk mali yardım geliyor. Acil durumlarla başa çıkmak için Gambiya'nın yeni liderine tutarın 75 milyon Euro'luk kısmı en kısa zamanda verileceği öğrenildi.

Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Avrupa Komisyonu Başkanı Neven Mimica, Gambiya ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada Brüksel'in Gambiya'ya yapacağı mali yardımın acil tutarının 75 milyon Euro olduğunu söyledi.

Mimica, yardımın; güvenli gıda için acil çözüm, işsizliğe karşı mücadele, yeni yolların yapımı ve tamiratı, çevre koruma eylemleri, insan haklarının korunması için harcanacağı söyledi.

Gambiya'da büyük bir demokratik değişim olacağını ve AB'nin, sadece iki ay döviz rezervi kalan ülkenin yeni cumhurbaşkanı ile çalışmakta istekli olduğu ifade eden Mimica, "Gambiya'nın yeni devlet başkanı neredeyse iflas etmekte ve acil yardıma muhtaç bir ekonomik tablo çizdi. 75 milyon Euro'luk yardım haricinde AB olarak 150 milyonluk orta ve uzun vadeli yardımlar düşünüyoruz" diye konuştu.



