Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN

Ozan Ceyhun

AB’de anti-demokratik uygulamalar

Son günlerde bazı AB ülkelerinde çok çirkin uygulamalar gündeme gelmeye başladı.

Türkiye'yi anti-demokratik olmakla suçlayan bazı AB ülkeleri anti-demokratik uygulamalar sergilemekteler. Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarının AB ülkelerinde yaşamakta olan vatandaşlarını 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan Anayasa Referandumu konusunda bilgilendirmek amacıyla toplantılar yapmaları demokrasi adına çok çirkin yöntemlerle engellenmekte. Kendilerinin “demokratik özgürlükler ülkesi” oldukları iddiasında olan bazı AB üyesi ülkelerde stk'lar tarafından tutulmuş otel salonları bizzat otel işletmecileri tehdit edilerek iptal ettirilmekte. Eğer otel işletmecileri tehditlere boyun eğmezse bulundukları kasaba ya da kentin yöneticileri çeşitli inandırıcı olmayan bahaneler üreterek bu toplantıları engellemekteler.

Ancak 16 Nisan 2017 tarihinde Türkiye'de yapılacak olan referanduma yönelik toplantıların engellenmesi sadece “Evet” oyu verilmesine yönelik bilgilendirme etkinliklerine yönelik bir uygulama. Eğer Türkiye'den bakanlar geliyorsa ya da AK Parti'ye sempati duyanlar bu toplantıları yapıyorsa “yabancı bir ülkedeki seçime yönelik toplantı istemiyoruz” palavrası ile engellemeler, yasaklamalar kısacası her türlü demokrasilerde değil diktatörlük ve cuntalarda görmeye alışmış olduğumuz yöntem ile bu etkinlikler sabote ediliyor.

Buna karşın eğer PKK terör örgütünün sözcülüğünü üstlenen ırkçı bir parti olan HDP ya da ana muhalefet partisi CHP adına organize edilen “Hayır” oyu verilmesi için propaganda yapılan hiç bir toplantı engellenmiyor ya da yasaklanmıyor. Hatta bizzat toplantının yapıldığı ülkenin politikacıları bu toplantılara katılıp destek veriyor.

Bu anti-demokratik çifte standart tam bir demokrasi ayıbı değildir de nedir?

Geçtiğimiz hafta Almanya'nın Baden Württemberg eyaletinde Türkiye'nin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katılacağı bir toplantı yukarıda belirttiğim yöntemlerle engellendi. Bir başka bakanın Köln kentindeki toplantısı da toplantı salonunun işletmecisi tehdit edilerek sabote edildi. Üstelik bu sadece iki örnekle de kalmadı. Almanya ve Hollanda'da bizzat hükümet temsilcilerinin “anti-demokratik engelleme ve yasaklamaları teşvik edici açıklamalarının” ardından bu iki ülkede daha bir çok bilgilendirme toplantısının gerçekleşmemesi için faaliyetler yoğunlaştı.

Özellikle AB'de gazetemizi takip eden okurlarımıza sormak istiyorum: Türkiye'nin Alanya kentinde Almanlar yaşamakta ve eğer Almanya'nın federal adalet bakanı Heiko Maas Alanya'da yaşamakta olan Almanları bilgilendirmek amacıyla orada bir toplantı gerçekleştirmek isteseydi ve tutulan toplantı salonu son dakikada iptal edilseydi ne oldurdu? Hatta koca Alanya'da tek bir toplantı salonu bulunamasaydı Alman Adalet Bakanı Maas'in toplantısı için. Ankara'da da bir hükümet yetkilisi çıkıp “Biz karışamayız bu konu Alanya yerel yönetiminin sorumluluğundadır” diyerek bir açıklama yapsaydı acaba Almanya'da tepkiler nasıl olurdu? Türkiye hakkında neler söylenirdi? Lütfen bir düşünün.

Şu anda en başta Almanya ve Hollanda olmak üzere bazı AB ülkelerinde olanlar işte aynı Alanya örneğinde belirttiğim gibi oluyor.
Türkiye'de seçmenler demokratik bir referanduma katılarak karar verecekler. Ülkenin yeni anayasasına “evet” ya da “hayır” diyecekler. Almanya, Hollanda ya da Avusturya gibi ülkeler “evet oyu hakkında bilgilendirme toplantılarını” yasaklar ve “hayır oyu için bilgilendirme toplantılarını” teşvik ederken demokratik bir seçime “anti-demokratik” bir müdahalede bulunmaktalar.

Her fırsatını bulduklarında kendilerini “demokrasinin kalesi” diye övenler bu tavırları ile demokratik bir seçimi manipüle etmekle kalmıyorlar aynı zamanda demokrasi adına da “yüz karası” bir skandala imza atıyorlar.

“Recep Tayyip Erdoğan bu anayasa ile diktatör olmak istiyor” gibisinden yalanlar ve çirkin suçlamalar ile anti-demokratik engelleme çabalarını açıklamaya çalışanlar aslında bu toplantı yasaklamaları ile bizzat “diktatörlükler ya da askeri cuntalarda” görmeye alıştığımız yöntemlere başvurmuş olduklarını ya görememekteler ya da daha kötüsü bilinçli olarak görmezden gelmekteler.

Bu yaptıkları ile aslında amaçlarına da ulaşamayacaklar. AB ülkelerinde yaşamakta olan Türkiye vatandaşlarının “özgürce bilgilenmesini engelleyerek” aslında o insanları kaybetmekteler. “Evet” toplantılarını yasaklayarak seçmenlerin daha da kararlı bir sekilde “evet” oyu vermesini sağlamaktalar. Belki hiç sandık başına bile gitmeyi düşünmeyen bazı seçmenler Almanya, Avusturya ya da Hollanda'da müttefik NATO üyesi ve AB üyeliği için aday ülke olan Türkiye'nin bakanlarına yönelik “engelleme” çabaları nedeniyle rencide edilmekteler. Geçmişte yaşanmış olan Türkiye'deki 1980 askeri cuntası yönetmeleri ile “demokratik bir referanduma” müdahale ediliyor olması bu ülkelerde yaşamakta olan insanların büyük bir hayal kırıklığına uğramalarına neden olmakta.

Eskiden Türkiye'ye demokrasi örnekleri olarak gösterdikleri Almanya, Hollanda ya da Avusturya gibi ülkelerin bu yaptıkları bu ülkelerde yaşamakta olan Türkiye kökenli insanların yaşadıkları ülkelere yönelik ianaçlarını ve güvenlerini de kaybettiriyor.
Artık AB, Türkiye'de yaşamakta olan insanlar için bir “demokrasi örneği” değil. Hele bazı AB üyesi ülkeler “anti-demokratik” bu tavırları ile Türkiye insanının gözünde tam bir “yüzkarası”.

Bu yapılanlar AB'nin zaten yerlerde sürünen imajının Türkiye'de geldiği durum açısından da çok vahim.
AB'de hala AB değerlerine sahip çıkan ve demokrasilerde “çifte standart” olmayacağı gerçeğinin bilincide olanların acilen müdahale edip bu “skandallara” son verilmesini sağlaması Türkiye için değil AB için acilen gerekiyor.
Yoksa AB kaybeden olacak.

  YORUM YAP / YORUM OKU
OZAN CEYHUN DİĞER YAZILARI
7 MAR
2017
AB’de anti-demokratik uygulamalar
28 ŞUB
2017
Teröristler ihbar edilir
21 ŞUB
2017
Avrupa’da referandum heyecanı
14 ŞUB
2017
Le Pen’e soruşturma, HDP’ye alkış!
7 ŞUB
2017
Teröristler AB ülkelerinde serbest dolaşıyor
31 OCA
2017
May ve Merkel’in önemli Türkiye ziyaretleri
24 OCA
2017
AB’nin, Rusya ve Türkiye ile işbirliğine ihtiyacı var
17 OCA
2017
Türkiye’nin yeni modern ve demokratik anayasası
11 OCA
2017
Türkiye sayesinde demokrasi kazanacak
3 OCA
2017
Kınamak yerine teröristleri iade edin!
27 ARA
2016
Avrupa Parlamentosu İslamofobi’ye karşı ne yapıyor?
20 ARA
2016
Türkiye tek başına savaşıyor ve kurtarıyor
13 ARA
2016
'Vicdanınız sızlıyor mu Bayan Gomes?'
6 ARA
2016
AB, yeni düzene ayak uydurabilecek mi?
29 KAS
2016
Türkiye’yi kaybetmek yerine anlamaya çalışın
22 KAS
2016
Avrupa Parlamentosu hata yapmakta ısrarlı
15 KAS
2016
Almanya ile Türkiye’nin krize değil işbirliğine ihtiyacı var
8 KAS
2016
Erdoğan’a düşman olan AB’nin dostudur!
1 KAS
2016
Diyarbakır’da halk HDP’li belediyeyi desteklemiyor
25 EKİ
2016
Türkiye sayesinde sığınmacılar geri dönüyor
 
TÜM YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Merkel'den Erdoğan'a Nazi cevabı!
Merkel'den Erdoğan'a Nazi cevabı!
Kılıçdaroğlu'ndan bir büyük gaf daha!
Kılıçdaroğlu'ndan bir büyük gaf daha!
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırı uyarısı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırı uyarısı
Terör örgütü PYD, El Bab'da Türk askerine saldırdı
Terör örgütü PYD, El Bab'da Türk askerine saldırdı
Almanya'dan bir skandal karar daha! O isme de yasak geldi
Almanya'dan bir skandal karar daha! O isme de yasak geldi
İzmir Barosu'ndan Adem ve Havva'lı skandal 'hayır' videosu!
İzmir Barosu'ndan Adem ve Havva'lı skandal 'hayır' videosu!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Vicdan azabı çeken hırsız teslim oldu
Vicdan azabı çeken hırsız teslim oldu
Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 20 gözaltı
Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 20 gözaltı
Bayılma görüntülerinin basına verilmesi davası başladı
Bayılma görüntülerinin basına verilmesi davası başladı
200 bin TL'lik akaryakıt çalan 4 kişi yakalandı
200 bin TL'lik akaryakıt çalan 4 kişi yakalandı
4 yaşındaki çocuğu merdivenlerden aşağı itti
4 yaşındaki çocuğu merdivenlerden aşağı itti
Trafik magandaları terör estirdi
Trafik magandaları terör estirdi
Genel Kurul 'güvensizlik önergesi'ni oylayacak
Genel Kurul 'güvensizlik önergesi'ni oylayacak
Akhisar'ın deplasman kabusu sürüyor
Akhisar'ın deplasman kabusu sürüyor
'Elinin hamuruyla' 9 yıldır kamyon tamir ediyor
'Elinin hamuruyla' 9 yıldır kamyon tamir ediyor
Türk Düşmanı Cem Özdemir, Taksim'de miting yapmak istiyor
Türk Düşmanı Cem Özdemir, Taksim'de miting yapmak istiyor
76 sanıklı darbe girişimi davası başladı
76 sanıklı darbe girişimi davası başladı
Kamyon elektrik direğini devirdi !
Kamyon elektrik direğini devirdi !

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English