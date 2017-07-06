AB Bakanı Çelik: AP'nin raporu yok hükmünde, aynen iade edilecektir

Rapor için 'vizyonsuzluk belgesidir' ifadelerini kullanan Çelik, "Karşılıklı tartışmaya açığız. Ama halk iradesinin geçersiz sayılması gibi anti demokratik bir vizyonu tartışma konusu yapmamız söz konusu değildir" diye konuştu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

AP'yi referanduma saygıya çağırıyoruz.

AP'nin koridorlarında PKK sergisi açılmıştır. AP'ye tavsiyemiz ilk önce kendi koridorlarında PKK sergisi ve propogandası yapılmasını engellemesidir. FETÖ ile mücadele anayasa düzenimizi korumakla ilgili bir mücadeledir. Buna karşı somut deliller istemeleri, bir darbe girişimini doğru düzgün anlamadıklarının açık bir işaretidir.

Tarihin en büyük hukuk mücadelelerinden birini veriyoruz.

Darbe girişiminin failleri hakkında bizden kanıt istiyorlar. Bütün kanıtlar ortadadır.

AP, darbe girişimi karşısında Türkiye'yle yeterince dayanışma gösterememiştir.

Kapağı bile açılmadan kendilerine iade edilecektir.

Genişlemeden sorumlu komiserle bir toplantı yaptık bugün de. Bu ayın 25'inde dışişleri bakanımızla birlikte Brüksel'de olacağız. Ben de önümüzdeki hafta Brüksel'e gideceğim. AB kurumlarıyla yakın bir şekilde diyalogu güçlendiren çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.