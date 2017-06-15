Aaron Jackson CSKA Moskova'dan ayrıldı

CSKA Moskova'da forma giyen Amerikalı oyun kurucu Aaron Jackson, Rus ekibinden ayrıldığını açıkladı.

CSKA Moskova'da forma giyen Amerikalı oyun kurucu Aaron Jackson, Rus ekibinden ayrıldığını açıkladı.

VTB Basketbol Ligi'nde şampiyon olan CSKA Moskova'da yaprak dökümü başladı. CSKA Moskova'da forma giyen yıldız basketbolcu Aaron Jackson, takımdan ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Moskova'da çok iyi 5 yıl geçirdiğini belirten Amerikalı basketbolcu, her şey için minnettar olduğunu vurguladı. Jackson, CSKA Moskova'nın sonsuza dek kalbinde yer alacağını da sözlerine ekledi.

Başarılı basketbolcu, Moskova ile THY Euroleague'de bu sezon 7.6 sayı, 1.4 ribaund ve 3.6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

(Oğuzhan Ort / İHA)